Ученые установили устойчивую связь между бегом и улучшением памяти
Ученые определили наличие устойчивой связи между бегом и расширением памяти. В этом случае происходит уменьшение негативного влияния хронического стресса на гиппокамп, данная часть мозга отвечает за работу определённых сегментов, работа нейронов усиливается.
Открытие сделано в ходе опытов над лабораторными мышами группой исследователей из университета Бригама Янга в США. По данным специалистов, во время занятия бегом отмечены положительные изменения. Фиксирование поступающей в мозг информации проходит в оптимальном режиме в случае усиления процесса синаптической передачи между двумя последующими нейронами. Данный процесс учёные называют долговременной потенциацией. При наличии длительного или хронического стресса происходит ослабление синаптической передачи и нарушение устойчивых нейронных связей, это негативно влияет на процесс запоминания.
У мышей, которые бегали в специальном колесе, показатель долговременной глубокой потенциации в итоге был значительно выше, чем у их собратьев, находившихся в состоянии покоя на протяжении эксперимента. Такие грызуны впоследствии совершали меньше ошибок в ходе выполнения упражнений на сохранение памяти при прохождении лабиринта.
Открытие сделано в ходе опытов над лабораторными мышами группой исследователей из университета Бригама Янга в США. По данным специалистов, во время занятия бегом отмечены положительные изменения. Фиксирование поступающей в мозг информации проходит в оптимальном режиме в случае усиления процесса синаптической передачи между двумя последующими нейронами. Данный процесс учёные называют долговременной потенциацией. При наличии длительного или хронического стресса происходит ослабление синаптической передачи и нарушение устойчивых нейронных связей, это негативно влияет на процесс запоминания.
У мышей, которые бегали в специальном колесе, показатель долговременной глубокой потенциации в итоге был значительно выше, чем у их собратьев, находившихся в состоянии покоя на протяжении эксперимента. Такие грызуны впоследствии совершали меньше ошибок в ходе выполнения упражнений на сохранение памяти при прохождении лабиринта.
Автор: Семен Зайцев