Apple вновь регистрирует цветной логотип яблока
Компания Apple решила вновь зарегистрировать цветной логотип своего символа – яблока. Впервые эмблема была разработана еще в 1977 году, ею купертиновцы пользовались на протяжении 11-ти лет. Впоследствии руководство компании приняло решение о переходе на монохромный логотип черного цвета.
Недавно стало известно, что Apple планирует снова зарегистрировать товарный знак с эмблемой в виде радужного яблока. Компания решила защитить фирменное изображение. В частности, купертиновцы уже подали заявление в департамент по патентам и товарным знакам США, это было сделано еще год назад.
В заявке имеется информация, что соответствующий логотип станет использоваться на шапках, кепках и других аксессуарах, которые не имеют никакого отношения к электронным устройствам. Сама же радужная эмблема изначально задумывалась в качестве индикатора широких возможностей ПК Apple II.
Недавно стало известно, что Apple планирует снова зарегистрировать товарный знак с эмблемой в виде радужного яблока. Компания решила защитить фирменное изображение. В частности, купертиновцы уже подали заявление в департамент по патентам и товарным знакам США, это было сделано еще год назад.
В заявке имеется информация, что соответствующий логотип станет использоваться на шапках, кепках и других аксессуарах, которые не имеют никакого отношения к электронным устройствам. Сама же радужная эмблема изначально задумывалась в качестве индикатора широких возможностей ПК Apple II.
Автор: Валерия Орлова