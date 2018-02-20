Уфологи обнаружили в пустыне Атакама геоглиф древнего пришельца
Уфологи из Университета Тарапака, использовав сервис Google Maps, обнаружили в пустыне Атакама (Чили) геоглиф древнего человекообразного существа, внешне напоминающего пришельца. Возраст 86-метрового рисунка, по первичной оценке, достигает 9 тыс. лет.
В данном уголке мира ученым еще не приходилось находить настолько интересные геоглифы. Его трудно было заметить из-за месторасположения. С земли поверхность на склоне холма непримечательна и только с высоты открываются ее тайны. Ученый Луис Брионес подтверждает, что нашел изображение человека. Согласиться с домыслами охотников за НЛО он пока не может.
На рисунке можно рассмотреть фигуру человека с длинными линями, исходящими от бедер и головы. Лицо существа отличается от привычного описания гуманоидов.
Ранее уфологи нашли на горе Адамс тело замороженного пришельца.
В данном уголке мира ученым еще не приходилось находить настолько интересные геоглифы. Его трудно было заметить из-за месторасположения. С земли поверхность на склоне холма непримечательна и только с высоты открываются ее тайны. Ученый Луис Брионес подтверждает, что нашел изображение человека. Согласиться с домыслами охотников за НЛО он пока не может.
На рисунке можно рассмотреть фигуру человека с длинными линями, исходящими от бедер и головы. Лицо существа отличается от привычного описания гуманоидов.
Ранее уфологи нашли на горе Адамс тело замороженного пришельца.
Автор: Джанабилова Татьяна П