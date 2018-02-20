Американцы предложили выгнать российского хоккеиста Войнова с Олимпиады
Американские журналисты предложили отстранить российского хоккеиста Вячеслава Войнова от участия в Олимпиаде, которая на сегодняшний день проходит в Южной Корее. Такое заявление сделал представитель издания US Today на пресс-конференции члена МОК Марка Адамса.
Журналист попросил Адамса прокомментировать тот факт, что игрок команды OAR (Олимпийские атлеты из России) находится в Пхёнчхане и принимает участие в спортивных соревнованиях, несмотря на то, что имеется доказанный случай с домашним насилием. Представитель МОК заявил, что ничего не знает о соответствующей ситуации.
В 2014 году Вячеслав Войнов, находясь в составе команды «Лос-Анджелес кингс», попал в полицию. Хоккеиста обвинили в применении домашнего насилия по отношению к собственной супруге. Тогда россиянина приговорили к 90 суткам тюрьмы и трём годам испытательного срока. Впоследствии отношение в семье наладились, в прошлом году жена подарила Войнову сына.
Журналист попросил Адамса прокомментировать тот факт, что игрок команды OAR (Олимпийские атлеты из России) находится в Пхёнчхане и принимает участие в спортивных соревнованиях, несмотря на то, что имеется доказанный случай с домашним насилием. Представитель МОК заявил, что ничего не знает о соответствующей ситуации.
В 2014 году Вячеслав Войнов, находясь в составе команды «Лос-Анджелес кингс», попал в полицию. Хоккеиста обвинили в применении домашнего насилия по отношению к собственной супруге. Тогда россиянина приговорили к 90 суткам тюрьмы и трём годам испытательного срока. Впоследствии отношение в семье наладились, в прошлом году жена подарила Войнову сына.
Автор: Валерия Орлова