Аршавин может покинуть «Кайрат» из-за уголовного дела против его жены
Андрей Аршавин может покинуть ФК «Кайрат» в случае серьезных проблем у жены. Экс-капитан сборной России дал комментарий относительно уголовного дела, открытого против его супруги. Причиной разбирательства стало заявление об угрозах, адресованных модели Ольге Семёновой.
«Если Алиса (супруга Андрея Аршавина – прим.ред.) всё же сядет, сразу заканчиваю играть. Для меня это словно отрубить самому себе руки. Я сильно раскаиваюсь, правда. Пожалуйста, не лишайте меня футбола. Хочу просто заниматься своей работой, зарабатывать деньги. Алису я любил, люблю и буду любить, а деньги мне нужны, если что-то с ней случится», — цитируют футболиста СМИ.
Помимо этого, спортсмен опроверг слухи относительно того, что в злополучный вечер в клубе, который оказался на видео и стал причиной скандала, он сам несколько раз совершал звонки Семёновой. В соответствии со словам Аршавина, он не уверен, что имеет телефонный номер модели.
«Я не помню этого, не помню, чтобы у меня имелся её телефон. Ну… я не помню, чтобы брал телефон у неё», — отметил футболист.
Как стало известно ранее, против супруги футболиста Аршавина открыто уголовное дело по 3-м статьям в соответствии с фактом угроз казахстанской модели. В начале этого года жена спортсмена крайне бурно отреагировала на видео, опубликованное в Сети, на котором футболист в клубе обнимает Семёнову за талию. Последней жена спортсмена пригрозила «отрезать пальцы», а также представилась работницей ФСБ. Это послужило основанием для обращения девушки в суд. На это Аршавин отметил, что его возлюбленная всегда была добропорядочной женщиной, а все подобные обвинения он рассматривает как провокацию.
«Если Алиса (супруга Андрея Аршавина – прим.ред.) всё же сядет, сразу заканчиваю играть. Для меня это словно отрубить самому себе руки. Я сильно раскаиваюсь, правда. Пожалуйста, не лишайте меня футбола. Хочу просто заниматься своей работой, зарабатывать деньги. Алису я любил, люблю и буду любить, а деньги мне нужны, если что-то с ней случится», — цитируют футболиста СМИ.
Помимо этого, спортсмен опроверг слухи относительно того, что в злополучный вечер в клубе, который оказался на видео и стал причиной скандала, он сам несколько раз совершал звонки Семёновой. В соответствии со словам Аршавина, он не уверен, что имеет телефонный номер модели.
«Я не помню этого, не помню, чтобы у меня имелся её телефон. Ну… я не помню, чтобы брал телефон у неё», — отметил футболист.
Как стало известно ранее, против супруги футболиста Аршавина открыто уголовное дело по 3-м статьям в соответствии с фактом угроз казахстанской модели. В начале этого года жена спортсмена крайне бурно отреагировала на видео, опубликованное в Сети, на котором футболист в клубе обнимает Семёнову за талию. Последней жена спортсмена пригрозила «отрезать пальцы», а также представилась работницей ФСБ. Это послужило основанием для обращения девушки в суд. На это Аршавин отметил, что его возлюбленная всегда была добропорядочной женщиной, а все подобные обвинения он рассматривает как провокацию.
Автор: Валерий Антонов