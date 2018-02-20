Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018
exclusive / Шоу-бизнес / Важно

Елена Захарова оставила 2-месячную дочь и вышла из декрета
Елена Захарова оставила 2-месячную дочь на маму и вышла из декрета. После непродолжительного отпуска актриса сыграла Розмэри Хойт в спектакле «Ночь нежна». Соответствующий пост молодая мама разместила в микроблоге Instagram.

Елена Захарова оставила 2-месячную дочь и вышла из декрета


Ребенок для Захаровой был долгожданным, поэтому доверить ее няне она не смогла и попросила о помощи маму, являющуюся и другом, и опорой. Дочка звезды с рождения показывает требовательный и буйный характер. Крещение малышки на семейном совете решено отложить до тепла.

Своего возлюбленного Захарова тщательно скрывает. Недавно стало известно, что предложение руки и сердца уже поступило: «Могу сказать одно – я нашла хорошего и щедрого человека, характер которого не зависит от благосостояния. Меня позвали замуж, но я пока думаю», - рассказала актриса в студии программы «Судьба человека» с ведущим Борисом Корчевниковым.

Ранее Захарова поделилась переживаниями, связанными с новорожденной.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:14
Читайте также
Фонд доктора Лизы покинули ее вдовец и помощница
В США ребенок научился приманивать дельфинов
В Красноярске за 99 миллионов можно купить
Актеры из "Сватов" и "Папиных дочек" попали в
В Ростовской области в 2030 году жить станут
СМИ: Закон о запрете VPN не востребован ФСБ и МВД
На Неделе моды в Нью-Йорке известный дизайнер
Охотники за НЛО заявили о разоблачении NASA
Минобороны РФ провело выставку макетов оружия
Французская фигуристка едва не потеряла платье во
На Первом канале назвали слухами уход Андреевой
На телевидении раскрыли секрет идеального поцелуя
Добавление комментария
Последние новости
20.02, 14:30 Актриса Ольга Волкова расстроена из-за попадания в базу
20.02, 14:22 Tesla Roadster запущенный в космос будет безвозвратно
20.02, 14:21 В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой
20.02, 14:15 Нейросеть Google определяет болезни сердца через
20.02, 14:11 Воронежец обнаружил у себя дома радиоактивные часы
20.02, 14:06 Фонд доктора Лизы покинули ее вдовец и помощница для
20.02, 13:58 Собака за рулем ворвалась в интервью о стрельбе в школе
20.02, 13:52 Lexus показал новый компактный кроссовер UX
20.02, 13:47 Ученые: Вирусы могут вызывать развитие диабета
20.02, 13:42 В США ребенок научился приманивать дельфинов расческой
20.02, 13:39 Оператор «Бегущего по лезвию 2049» Роджер Дикинс получил
20.02, 13:39 В Тверской области задержали браконьера, не успевшего
20.02, 13:35 Ученые нашли на затонувшем корабле останки богатейшего
20.02, 13:30 Повышенный уровень кальция – одна из причин развития
20.02, 13:23 В Подмосковье официантка кулаком до смерти забила
20.02, 13:19 Сын Тамары Гвердцители не смог приехать на 55-летие
20.02, 13:08 Астрономы обнаружили старейшую сверхновую DES16C2nm
20.02, 13:00 Смартфон Galaxy S9+ на Exynos «засветился» в Geekbench
20.02, 12:55 В Саратове девушка сбежала от насильника в одних носках
20.02, 12:55 Ксения Бородина вступила в «Команду Путина»