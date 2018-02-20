Елена Захарова оставила 2-месячную дочь и вышла из декрета
Елена Захарова оставила 2-месячную дочь на маму и вышла из декрета. После непродолжительного отпуска актриса сыграла Розмэри Хойт в спектакле «Ночь нежна». Соответствующий пост молодая мама разместила в микроблоге Instagram.
Ребенок для Захаровой был долгожданным, поэтому доверить ее няне она не смогла и попросила о помощи маму, являющуюся и другом, и опорой. Дочка звезды с рождения показывает требовательный и буйный характер. Крещение малышки на семейном совете решено отложить до тепла.
Своего возлюбленного Захарова тщательно скрывает. Недавно стало известно, что предложение руки и сердца уже поступило: «Могу сказать одно – я нашла хорошего и щедрого человека, характер которого не зависит от благосостояния. Меня позвали замуж, но я пока думаю», - рассказала актриса в студии программы «Судьба человека» с ведущим Борисом Корчевниковым.
Ранее Захарова поделилась переживаниями, связанными с новорожденной.
Ребенок для Захаровой был долгожданным, поэтому доверить ее няне она не смогла и попросила о помощи маму, являющуюся и другом, и опорой. Дочка звезды с рождения показывает требовательный и буйный характер. Крещение малышки на семейном совете решено отложить до тепла.
Своего возлюбленного Захарова тщательно скрывает. Недавно стало известно, что предложение руки и сердца уже поступило: «Могу сказать одно – я нашла хорошего и щедрого человека, характер которого не зависит от благосостояния. Меня позвали замуж, но я пока думаю», - рассказала актриса в студии программы «Судьба человека» с ведущим Борисом Корчевниковым.
Ранее Захарова поделилась переживаниями, связанными с новорожденной.
Автор: Джанабилова Татьяна П