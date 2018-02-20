Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018
exclusive / Общество / Важно

На телевидении раскрыли секрет идеального поцелуя в кадре
Гостья эфира The Graham Norton Show американская актриса Эллисон Дженни раскрыла секрет идеального поцелуя в кадре. Она рассказала об услуге, которую во время съёмки соответствующей сцены в фильме «Часы» оказала коллега по цеху Мерил Стрип. На ведущем программы Грэме Нортоне артистка показала некую хитрость, помогающую партнеру по кадру лучше выглядеть при поцелуе.

На телевидении раскрыли секрет идеального поцелуя в кадре


В процессе программы гостьи делились своими впечатлениями от участия в проектах, где присутствовали поцелуи, о взаимоотношениях с партнерами по съёмочной площадке в такие пикантные моменты. По словам актеров, в некоторых случаях приходилось мазать губы антисептической помадой, чтобы не происходил обмен бактериями. Также знаменитости вспоминали, что непосредственно перед поцелуем коллеги предлагали съесть конфету для свежести дыхания.



Дженни вспомнила, что Стрип, которой по сюжету нужно было поцеловать ее, взяла голову руками и натянула кожу на лице с фразой: «Потом скажешь мне «спасибо». Таким образом, партнерша разгладила носогубную складку, сделав рабочий профиль более совершенным.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:38
Читайте также
Фонд доктора Лизы покинули ее вдовец и помощница
В США ребенок научился приманивать дельфинов
В Красноярске за 99 миллионов можно купить
Актеры из "Сватов" и "Папиных дочек" попали в
В Ростовской области в 2030 году жить станут
СМИ: Закон о запрете VPN не востребован ФСБ и МВД
На Неделе моды в Нью-Йорке известный дизайнер
Охотники за НЛО заявили о разоблачении NASA
Минобороны РФ провело выставку макетов оружия
Французская фигуристка едва не потеряла платье во
На Первом канале назвали слухами уход Андреевой
На телевидении раскрыли секрет идеального поцелуя
Добавление комментария
Последние новости
20.02, 14:30 Актриса Ольга Волкова расстроена из-за попадания в базу
20.02, 14:22 Tesla Roadster запущенный в космос будет безвозвратно
20.02, 14:21 В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой
20.02, 14:15 Нейросеть Google определяет болезни сердца через
20.02, 14:11 Воронежец обнаружил у себя дома радиоактивные часы
20.02, 14:06 Фонд доктора Лизы покинули ее вдовец и помощница для
20.02, 13:58 Собака за рулем ворвалась в интервью о стрельбе в школе
20.02, 13:52 Lexus показал новый компактный кроссовер UX
20.02, 13:47 Ученые: Вирусы могут вызывать развитие диабета
20.02, 13:42 В США ребенок научился приманивать дельфинов расческой
20.02, 13:39 Оператор «Бегущего по лезвию 2049» Роджер Дикинс получил
20.02, 13:39 В Тверской области задержали браконьера, не успевшего
20.02, 13:35 Ученые нашли на затонувшем корабле останки богатейшего
20.02, 13:30 Повышенный уровень кальция – одна из причин развития
20.02, 13:23 В Подмосковье официантка кулаком до смерти забила
20.02, 13:19 Сын Тамары Гвердцители не смог приехать на 55-летие
20.02, 13:08 Астрономы обнаружили старейшую сверхновую DES16C2nm
20.02, 13:00 Смартфон Galaxy S9+ на Exynos «засветился» в Geekbench
20.02, 12:55 В Саратове девушка сбежала от насильника в одних носках
20.02, 12:55 Ксения Бородина вступила в «Команду Путина»