На телевидении раскрыли секрет идеального поцелуя в кадре
Гостья эфира The Graham Norton Show американская актриса Эллисон Дженни раскрыла секрет идеального поцелуя в кадре. Она рассказала об услуге, которую во время съёмки соответствующей сцены в фильме «Часы» оказала коллега по цеху Мерил Стрип. На ведущем программы Грэме Нортоне артистка показала некую хитрость, помогающую партнеру по кадру лучше выглядеть при поцелуе.
В процессе программы гостьи делились своими впечатлениями от участия в проектах, где присутствовали поцелуи, о взаимоотношениях с партнерами по съёмочной площадке в такие пикантные моменты. По словам актеров, в некоторых случаях приходилось мазать губы антисептической помадой, чтобы не происходил обмен бактериями. Также знаменитости вспоминали, что непосредственно перед поцелуем коллеги предлагали съесть конфету для свежести дыхания.
Дженни вспомнила, что Стрип, которой по сюжету нужно было поцеловать ее, взяла голову руками и натянула кожу на лице с фразой: «Потом скажешь мне «спасибо». Таким образом, партнерша разгладила носогубную складку, сделав рабочий профиль более совершенным.
В процессе программы гостьи делились своими впечатлениями от участия в проектах, где присутствовали поцелуи, о взаимоотношениях с партнерами по съёмочной площадке в такие пикантные моменты. По словам актеров, в некоторых случаях приходилось мазать губы антисептической помадой, чтобы не происходил обмен бактериями. Также знаменитости вспоминали, что непосредственно перед поцелуем коллеги предлагали съесть конфету для свежести дыхания.
Дженни вспомнила, что Стрип, которой по сюжету нужно было поцеловать ее, взяла голову руками и натянула кожу на лице с фразой: «Потом скажешь мне «спасибо». Таким образом, партнерша разгладила носогубную складку, сделав рабочий профиль более совершенным.
Автор: Валерия Орлова