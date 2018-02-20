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В Госдуме РФ предложили создать министерство новых технологий и виртуальной реальности
В Госдуме РФ предложили создать новый орган, входящий в структуру правительства, речь идёт о министерстве новых технологий виртуальной реальности. Инициатором является Борис Чернышов, замглавы комитета парламента по образованию и науке.

В Госдуме РФ предложили создать министерство новых технологий и виртуальной реальности

Соответствующее письмо направлено депутатом в Дом правительства РФ. По мнению Чернышева, по состоянию на сегодняшний день развивающиеся технологии, связанные с виртуальной реальностью, находятся за рамками обычных игр, речь идёт о возможности погружения человека в другой мир. Данный аспект можно практически использовать в образовании, торговле, туризме, медицине, военной подготовке и спорте. Депутат заявил, что рынок технологий виртуальной реальности вышел на передовые позиции, его можно считать наиболее перспективным. Создание отдельного ведомства поможет России совершить прорыв, став ведущим государством в данной сфере.

Чернышев, излагая свою позицию, пояснил, что такой шанс упускать нельзя, необходимо развивать соответствующие технологии, они способны совершить революцию в обществе и науке. «Виртуальная реальность - это новое пространство человеческих возможностей», - подчеркнул парламентарий.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 09:20
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