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Ученые: Ребенок быстрее расширяет свой словарный запас при диалоге со взрослыми
Ученые дали совет родителям больше разговаривать с детьми. Считалось, что разница обусловлена тем, какое количество слов дети слышат. В одной из работ указывалось на соответствие числа услышанных слов и экономического положения семьи. При этом сотрудники Массачусетского технологического института уверены, что дело не в количестве денег у семьи, а в разнице между случайно услышанными словами и разговором непосредственно с малышом.

Ученые: Ребенок быстрее расширяет свой словарный запас при диалоге со взрослыми


В целях эксперимента ученые отобрали детей возрастом 4–6 лет, которые дома 2 дня подряд носили особое устройство, записывающее все, что слышали или говорили сами дети. Последние учат родной язык с переменным успехом, объем словарного запаса у детей отличается. Все записанные слова впоследствии разделили на 3 группы: произнесенные детьми, услышанные от взрослых и составляющие общения ребенка со взрослыми.

Когда число слов из 3-х групп сравнили с данными языковых тестов, оказалось, что при увеличение слов в форме диалога, у детей повышался словарный запас, они лучше понимали грамматику, рассуждали вслух и т.д. Помимо этого, был проверена активность мозга. Это позволило установить, что при общении с использованием новых слов увеличивается активность центра Брока, играющего большую роль в процессе воспроизведения речи. При этом он был активен даже тогда, когда дети просто слушали некие истории.

Общее количество услышанных слов тоже оказалось значительную роль. При увеличении показателя у ребенка также повышалась активность в общении, хоть и не так активно, как при непосредственно вовлечении малыша в диалог. Дети с небольшим уровнем дохода в семье показывали аналогичные результаты при сравнении с теми, кто растет в условиях большего достатка.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:20
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