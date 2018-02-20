Эксперты рассказали, как навсегда отключить рекламу в Viber на смартфонах
Самыми популярными в мире мессенджерами являются WhatsApp, Viber и Telegram. Если в первом и последнем и вовсе отсутствует реклама, поскольку администрация осуществляет активную борьбу с ней, то пользователи второй программы несколько раз в день отключат соответствующую рассылку. Эксперты рассказали, как можно избавиться от нее посредством официального клиента мессендежра на смартфонах Android и iOS.
Чтобы навсегда отключить рекламу, необходимо зайти в само приложение и перейти в раздел «Настройки». Там следует выбрать вкладку «Вызовы и сообщения» и деактевировать рядом находящийся переключатель «Получать сервисные сообщения». После произведения данных действий на смартфон перестанут приходить случайные уведомления и реклама.
По словам экспертов, администрация мессенджера Viber поступает не честно. Приложение показывает юзерам надоедливую рекламу, поскольку только единицы знают о возможности отключить уведомления. Отмечается, что деактивация действует только на те сообщения, которые рассылают администрация сервиса и компании-партнеры, заключившие соглашения с Viber.
Чтобы навсегда отключить рекламу, необходимо зайти в само приложение и перейти в раздел «Настройки». Там следует выбрать вкладку «Вызовы и сообщения» и деактевировать рядом находящийся переключатель «Получать сервисные сообщения». После произведения данных действий на смартфон перестанут приходить случайные уведомления и реклама.
По словам экспертов, администрация мессенджера Viber поступает не честно. Приложение показывает юзерам надоедливую рекламу, поскольку только единицы знают о возможности отключить уведомления. Отмечается, что деактивация действует только на те сообщения, которые рассылают администрация сервиса и компании-партнеры, заключившие соглашения с Viber.
Автор: Валерия Орлова