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Эксперты рассказали, как навсегда отключить рекламу в Viber на смартфонах
Самыми популярными в мире мессенджерами являются WhatsApp, Viber и Telegram. Если в первом и последнем и вовсе отсутствует реклама, поскольку администрация осуществляет активную борьбу с ней, то пользователи второй программы несколько раз в день отключат соответствующую рассылку. Эксперты рассказали, как можно избавиться от нее посредством официального клиента мессендежра на смартфонах Android и iOS.

Эксперты рассказали, как навсегда отключить рекламу в Viber на смартфонах


Чтобы навсегда отключить рекламу, необходимо зайти в само приложение и перейти в раздел «Настройки». Там следует выбрать вкладку «Вызовы и сообщения» и деактевировать рядом находящийся переключатель «Получать сервисные сообщения». После произведения данных действий на смартфон перестанут приходить случайные уведомления и реклама.

По словам экспертов, администрация мессенджера Viber поступает не честно. Приложение показывает юзерам надоедливую рекламу, поскольку только единицы знают о возможности отключить уведомления. Отмечается, что деактивация действует только на те сообщения, которые рассылают администрация сервиса и компании-партнеры, заключившие соглашения с Viber.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:44
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