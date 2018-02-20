Sony приступила к разработке собственной системы оперативного вызова такси
Компания Sony и еще пять операторов приступили к разработке собственной интеллектуальной системы для оперативного вызова такси. ИИ сможет заранее предугадывать территории с повышенным спросом на услугу перевозки. Сведения предоставила японская газета Nikkei.
Новая платформа появится на базе венчурного предприятия. ИИ от Sony затмит все существующие на рынке аналоги, так как сможет эффективно анализировать расписание общественных мероприятий, погодные факторы, загруженность городских автомагистралей, историю поездок. Японский техногигант, создавший робота-собаку Aibo, уверен, что новая разработка позволит выйти на новый уровень в бизнес- и потребительской сферах.
Япония закрыта для службы Uber, основанной в США, из-за закона, запрещающего взимать оплату без специальной лицензии и прав с особым классом. Дефицит сервисов такси заставил местных перевозчиков объединиться.
Ранее в Сети появились данные о неизвестном смартфоне Sony.
Новая платформа появится на базе венчурного предприятия. ИИ от Sony затмит все существующие на рынке аналоги, так как сможет эффективно анализировать расписание общественных мероприятий, погодные факторы, загруженность городских автомагистралей, историю поездок. Японский техногигант, создавший робота-собаку Aibo, уверен, что новая разработка позволит выйти на новый уровень в бизнес- и потребительской сферах.
Япония закрыта для службы Uber, основанной в США, из-за закона, запрещающего взимать оплату без специальной лицензии и прав с особым классом. Дефицит сервисов такси заставил местных перевозчиков объединиться.
Ранее в Сети появились данные о неизвестном смартфоне Sony.
Автор: Джанабилова Татьяна П