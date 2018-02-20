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Ученые: Стресс отца во время зачатия может спровоцировать у детей шизофрению
Ученые из Мэрилендского университета доказали, что стресс, испытываемый отцом во время зачатия, может спровоцировать у детей шизофрению из-за изменения структуры ДНК. Материалы исследования появились в профильном издании.

Ученые: Стресс отца во время зачатия может спровоцировать у детей шизофрению


Группа ученых под руководством Трейси Бэйл провела лабораторные исследования на мышах, пытаясь понять влияние стресса на головной мозг. Для эксперимента использовались модифицированные грызуны с плохой реакцией на внешние раздражители, выращенные из яйцеклетки. Двум группам подопытных поставили задачи, для решения которых должна быть задействована префронтальная кора мозга (связана с моторными и мыслительными процессами), но контрольная группа просто пряталась в углу клетки, проявляя высокий уровень тревожности.

Ученые уверены, что мыши не смогли нормально реагировать на стресс из-за аномально высокого уровня девяти типов микро-РНК, отвечающих за депрессию, ПТСР и другие психические расстройства. Дальнейшие эксперименты показали, что у подопытных произошла блокировка нейронов, связанных с шизофренией.

Ранее исследователи нашли взаимосвязь стресса и полового созревания.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:54
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