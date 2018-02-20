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Ученый из Новосибирска нашел неизвестные вещества в космической породе
Студент Новосибирского государственного университета обнаружил неизвестные вещества в космической породе. В ходе написания дипломной работы он проанализировал химический состав метеорита, который упал в окрестностях населенного пункта Маслякино.

Ученый из Новосибирска нашел неизвестные вещества в космической породе


Предполагаемый возраст космического объекта составляет 4,5 миллиардов. Его исследование может послужить основой для совершения дальнейших открытий. Метеорит упал в Новосибирской области 25 мая 1992 году на свежевспаханном поле. Его сразу же отправили в музей. В учреждении долгое время объект никого не обращал внимания, но молодой ученый решил написать на основе него дипломную работу.

В метеоритах обнаружены минералы, которые практически невозможно найти на территории Земли. В дальнейшем студент будет и дальше изучать образцы вместе со своим научным руководителем, чтобы выяснить, имеется ли у них общее родительское тело. За первое исследование молодой ученый удостоился медали РАН в областях геофизики, геологии, геохимии и горных наук.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:18
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