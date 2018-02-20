Жерар Депардье станет гражданином Алжира
Жерар Депардье принял решение стать гражданином Алжира. 69-летний актер на днях заявил об этом в своем недавнем интервью одному из популярных изданий отметив, что считает Алжир «отличной страной», подходящей ему «по всем параметрам комфорта».
«В скором времени я собираюсь жить в Алжире. Да, это мой выбор, и я считаю его единственно верным, учитывая тот факт, что это очень подходящая для комфортного проживания и интересного времяпрепровождения страна, ранее просто захваченная безграмотными французами», - заявил Жерар Депардье. Французский актер уже имеет гражданство Бельгии и РФ.
«В скором времени я собираюсь жить в Алжире. Да, это мой выбор, и я считаю его единственно верным, учитывая тот факт, что это очень подходящая для комфортного проживания и интересного времяпрепровождения страна, ранее просто захваченная безграмотными французами», - заявил Жерар Депардье. Французский актер уже имеет гражданство Бельгии и РФ.
Автор: Сёмина Виктория