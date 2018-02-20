В интернете опубликовано видеопособие по утешению медведя
В интернете разместили видеоинструкцию по утешению медведя. Американец снял свои объятия со зверем весом в 680 кг. Сама запись размещена на канале Центра помощи осиротевшим животным в Нью-Йорке.
«Уверен, вы аналогично ведете себя со своими медведями, если у них не задался день», — отмечается в комментарии к ролику.
В соответствии с информацией Huffington Post, показанного на видео хищника зовут Джимбо, ему исполнилось 24 года, рост животного — почти 3 метра. Это наибольший медведь на территории центра. В этом месяце он стал страдать от неизвестного заболевания, ставшего причиной вызова ветеринара. При этом осмотр доктора Джимбо стал нервничать, после чего специалист принял решение подбодрить собственного друга, который, согласно его словам, нуждается «в дополнительной любви».
Пользователи посчитали ролик одновременно милым и жутким. Эксперт вместе с супругой работают с медведями в течение десятков лет. Основанный ими Центр помощи осиротевшим животным на сегодня стал местом жительства 11 особей.
«Уверен, вы аналогично ведете себя со своими медведями, если у них не задался день», — отмечается в комментарии к ролику.
В соответствии с информацией Huffington Post, показанного на видео хищника зовут Джимбо, ему исполнилось 24 года, рост животного — почти 3 метра. Это наибольший медведь на территории центра. В этом месяце он стал страдать от неизвестного заболевания, ставшего причиной вызова ветеринара. При этом осмотр доктора Джимбо стал нервничать, после чего специалист принял решение подбодрить собственного друга, который, согласно его словам, нуждается «в дополнительной любви».
Пользователи посчитали ролик одновременно милым и жутким. Эксперт вместе с супругой работают с медведями в течение десятков лет. Основанный ими Центр помощи осиротевшим животным на сегодня стал местом жительства 11 особей.
Автор: Валерий Антонов