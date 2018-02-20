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В Бельгии врачи проигнорировали желание пациента жить и умертвили его
В Бельгии врачи осуществили эвтаназию пациенту одной из клиник по просьбе его семьи, личное желание смертельно больного мужчины было проигнорировано. Поступок врачей вызвал реакцию общественности страны.

В Бельгии врачи проигнорировали желание пациента жить и умертвили его

Медиа-издание Daily Mail сообщает, что пожилому человеку провели процедуру эвтаназии, при этом он находился в невменяемом состоянии. Уход больного из жизни был вызван просьбой его семьи, пациенту в итоге сделали смертельную инъекцию. Впоследствии возник скандализ-за того, что пенсионер, страдающий деменцией, не имел возможности самостоятельно попросить власти о смерти. Более 360 врачей поставили подписи под петицией с призывом к властям более жёстко контролировать применение эвтаназии. По мнению экспертов, случай с страдающим деменцией мужчиной можно считать преднамеренным убийством.

Больной имел тяжёлую форму болезни Паркинсона и слабоумия, вместе с тем он не высказывал желание уйти из жизни. Специальная комиссия рассмотрела дело, в итоге отказавшись передать его в прокуратуру. В письменном заключении указывается, что была проведена не эвтаназия, а седация, для облегчения страданий пациента, при этом не преследовалась цель убить его. Один из членов комиссии считает, что врачи совершили преступление.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 10:00
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