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В небе над Великобританией обнаружили черный диск
В небе над Великобританией уфологии заметили странный черный диск. По словам специалистов, эта классическая модель НЛО. Соответствующие снимки появились на просторах Сети.

В небе над Великобританией обнаружили черный диск


Как считают уфологии, существует много доказательств, чтобы отрицать существование представителей инопланетного разума. Сначала специалисты подумали, что в небе пролетала птица, однако впоследствии поняли, что Великобританию снова посетили пришельцы.

Очевидцы сняли черный объект на камеру. По словам одного из них, британец приобрел новую технику и решил испытать ее, пытаясь обойти и задрапировать фотографии, чтобы увидеть, присутствовал ли эффект размытия. Специалист взял 10 аналогичных снимков и понял, что все они обладают хорошим качеством и высоким разрешением. После загрузки изображений в программу Picasa фотограф заметил черный неопознанный объект.

Мнение пользователей Сети на этот счет разделилось. В частности, они поверили в прилет гуманоидов, а другие заявили, что явление можно описать с научной точки зрения.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:31
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