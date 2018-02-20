В небе над Великобританией обнаружили черный диск
В небе над Великобританией уфологии заметили странный черный диск. По словам специалистов, эта классическая модель НЛО. Соответствующие снимки появились на просторах Сети.
Как считают уфологии, существует много доказательств, чтобы отрицать существование представителей инопланетного разума. Сначала специалисты подумали, что в небе пролетала птица, однако впоследствии поняли, что Великобританию снова посетили пришельцы.
Очевидцы сняли черный объект на камеру. По словам одного из них, британец приобрел новую технику и решил испытать ее, пытаясь обойти и задрапировать фотографии, чтобы увидеть, присутствовал ли эффект размытия. Специалист взял 10 аналогичных снимков и понял, что все они обладают хорошим качеством и высоким разрешением. После загрузки изображений в программу Picasa фотограф заметил черный неопознанный объект.
Мнение пользователей Сети на этот счет разделилось. В частности, они поверили в прилет гуманоидов, а другие заявили, что явление можно описать с научной точки зрения.
Как считают уфологии, существует много доказательств, чтобы отрицать существование представителей инопланетного разума. Сначала специалисты подумали, что в небе пролетала птица, однако впоследствии поняли, что Великобританию снова посетили пришельцы.
Очевидцы сняли черный объект на камеру. По словам одного из них, британец приобрел новую технику и решил испытать ее, пытаясь обойти и задрапировать фотографии, чтобы увидеть, присутствовал ли эффект размытия. Специалист взял 10 аналогичных снимков и понял, что все они обладают хорошим качеством и высоким разрешением. После загрузки изображений в программу Picasa фотограф заметил черный неопознанный объект.
Мнение пользователей Сети на этот счет разделилось. В частности, они поверили в прилет гуманоидов, а другие заявили, что явление можно описать с научной точки зрения.
Автор: Валерия Орлова