Минобороны РФ провело выставку макетов оружия кадетов с винтовкой из Mass Effect
Минобороны РФ провело выставку макетов оружия кадетов с винтовкой из игры Mass Effect. Мероприятие, получившее название «Оружейных дел мастер», состоялось 19 феврале в Оренбургском президентском кадетском училище.
Юные кадеты продемонстрировали больше 60 видов техники и оружия, среди которого выделялась винтовка «Мститель». После презентации ребята соревновались в точности и показывали функциональность своих моделей, поражая мишени, установленные в тире. Мероприятие посетили руководители и воспитатели училища, посмотревшие на оружейников под другим углом.
Ранее Минобороны отстранило от участия в параде курсантов МЧС.
Юные кадеты продемонстрировали больше 60 видов техники и оружия, среди которого выделялась винтовка «Мститель». После презентации ребята соревновались в точности и показывали функциональность своих моделей, поражая мишени, установленные в тире. Мероприятие посетили руководители и воспитатели училища, посмотревшие на оружейников под другим углом.
Ранее Минобороны отстранило от участия в параде курсантов МЧС.
Автор: Джанабилова Татьяна П