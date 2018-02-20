Охотники за НЛО заявили о разоблачении NASA
Охотники за НЛО заявили, что им удалось «поймать за руку» NASA. Во время проведения прямой трансляции с МКС, они заметили астронавта, который якобы попытался скрыть от камеры НЛО, сообщает Planet Today.
При просмотре короткого видео, размещенного в открытом доступе 18 февраля 2018-го года, можно заметил небольшой белый объект, двигающийся на высокой скорости мимо станции. При этом в кадре неожиданно оказывается рука в белой перчатке заслоняющая обзор. Данный момент привел к тому, что приверженцы теории заговора заявили о попытке скрыть от общественности существование НЛО.
При этом сам астронавт вряд ли заметил двигавшийся объект. Другие пользователи отметили, что конспирологи сами неоднократно заявляли, будто пришельцы отличаются намного более развитыми технологиями. Соответственно, они могли просто не попасть на видео или оборвать трансляцию.
При просмотре короткого видео, размещенного в открытом доступе 18 февраля 2018-го года, можно заметил небольшой белый объект, двигающийся на высокой скорости мимо станции. При этом в кадре неожиданно оказывается рука в белой перчатке заслоняющая обзор. Данный момент привел к тому, что приверженцы теории заговора заявили о попытке скрыть от общественности существование НЛО.
При этом сам астронавт вряд ли заметил двигавшийся объект. Другие пользователи отметили, что конспирологи сами неоднократно заявляли, будто пришельцы отличаются намного более развитыми технологиями. Соответственно, они могли просто не попасть на видео или оборвать трансляцию.
Автор: Валерий Антонов