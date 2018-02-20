Британские ученые определили связь прыщей с психическим фоном
Британские ученые определили взаимосвязь прыщей на лице с психическими расстройствами. Речь идет не о кардинальных переменах в умственных способностях, а вероятней, о нарушении эмоционального фона.
Дерматологи из Англии, проведя несколько испытаний, заключили, что прыщи появляются, как предупреждение о нарушениях нервной системы. Подтверждение теории ученые получили после того, как понаблюдали за пациентами проверяющимися у психиатра с дальнейшим лечением. Специалисты утверждают, что когда возникает неудобство из-за угрей, нужно немедленно обратиться к дерматологу. Врач назначит необходимое лечение и процедуры, после которых заметно начнет улучшаться и психический фон.
Примечательно, что более 50% страдающих от угревых высыпаний, зачастую потом находились в депрессивном состоянии. При этом, психические расстройства в начальной стадии могут быть на протяжении 5 лет после проверки.
Дерматологи из Англии, проведя несколько испытаний, заключили, что прыщи появляются, как предупреждение о нарушениях нервной системы. Подтверждение теории ученые получили после того, как понаблюдали за пациентами проверяющимися у психиатра с дальнейшим лечением. Специалисты утверждают, что когда возникает неудобство из-за угрей, нужно немедленно обратиться к дерматологу. Врач назначит необходимое лечение и процедуры, после которых заметно начнет улучшаться и психический фон.
Примечательно, что более 50% страдающих от угревых высыпаний, зачастую потом находились в депрессивном состоянии. При этом, психические расстройства в начальной стадии могут быть на протяжении 5 лет после проверки.
Автор: Богданова Ярослава