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Британские ученые определили связь прыщей с психическим фоном
Британские ученые определили взаимосвязь прыщей на лице с психическими расстройствами. Речь идет не о кардинальных переменах в умственных способностях, а вероятней, о нарушении эмоционального фона.

Британские ученые определили связь прыщей с психическим фоном


Дерматологи из Англии, проведя несколько испытаний, заключили, что прыщи появляются, как предупреждение о нарушениях нервной системы. Подтверждение теории ученые получили после того, как понаблюдали за пациентами проверяющимися у психиатра с дальнейшим лечением. Специалисты утверждают, что когда возникает неудобство из-за угрей, нужно немедленно обратиться к дерматологу. Врач назначит необходимое лечение и процедуры, после которых заметно начнет улучшаться и психический фон.

Примечательно, что более 50% страдающих от угревых высыпаний, зачастую потом находились в депрессивном состоянии. При этом, психические расстройства в начальной стадии могут быть на протяжении 5 лет после проверки.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 11:25
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