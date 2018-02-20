В Воронеже подростки в масках избили курьера и отобрали у него пиццу
В Воронеже двое подростков в масках напали на курьера и отобрали пиццу. Инцидент случился после прибытия потерпевшего по адресу заказа. Преступление совершили по улице Антоново-Осеенко.
Как пояснил заявитель, он приехал с заказом по адресу, описанному в накладной. Дверь была открыта людьми в масках. Они напали на курьера, избили его, а после отняли сумку с продуктами и заперлись в собственной квартире. Причиненный ущерб составил 3 тысячи рублей.
В соответствии с подозрением на совершение данного преступления оказались задержаны два подростка 17 лет. В отделение полиции они отметили, что был произведен заказ пиццы, а после прибытия курьера они решились на преступление. Против фигурантов открыли уголовное дело по факту совершения грабежа. Законом предусматривается лишение свободы на срок до 7 лет.
Как пояснил заявитель, он приехал с заказом по адресу, описанному в накладной. Дверь была открыта людьми в масках. Они напали на курьера, избили его, а после отняли сумку с продуктами и заперлись в собственной квартире. Причиненный ущерб составил 3 тысячи рублей.
В соответствии с подозрением на совершение данного преступления оказались задержаны два подростка 17 лет. В отделение полиции они отметили, что был произведен заказ пиццы, а после прибытия курьера они решились на преступление. Против фигурантов открыли уголовное дело по факту совершения грабежа. Законом предусматривается лишение свободы на срок до 7 лет.
Автор: Валерий Антонов