Фотошпионы заметили в Португалии обновленный Ford Focus без камуфляжа
Фотошпионы заметили в Португалии обновленный Ford Focus без камуфляжа. Автомобиль подготовили для рекламных или коммерческих съемок. Сведения предоставило издание Msn.
Организаторы мероприятия заметили попытки очевидцев запечатлеть новый Ford Focus и настоятельно рекомендовали удалить отснятый материал, но он все равно утек в Сеть. Эксперты, изучив снимки, нашли у автомобиля следующего поколения слегка наклонную крышу и фары, расположенные под углом, как на моделях Kia и Volvo.
Focus не приедет на автошоу в Женеве. Скорее всего, презентация состоится в апреле в паре со специальной версией новинки, разработанной для рынка США.
Ранее автоконцерн показал скутер Ojo.
Организаторы мероприятия заметили попытки очевидцев запечатлеть новый Ford Focus и настоятельно рекомендовали удалить отснятый материал, но он все равно утек в Сеть. Эксперты, изучив снимки, нашли у автомобиля следующего поколения слегка наклонную крышу и фары, расположенные под углом, как на моделях Kia и Volvo.
Focus не приедет на автошоу в Женеве. Скорее всего, презентация состоится в апреле в паре со специальной версией новинки, разработанной для рынка США.
Ранее автоконцерн показал скутер Ojo.
Автор: Джанабилова Татьяна П