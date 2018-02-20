В Саратове десятиклассница отравилась алкоголем, который взяла у родителей
В Саратове 17-летняя девушка отравилась алкоголем, который взяла у родителей. В результате ее госпитализировали. Инцидент произошел в квартире одного из многоэтажных домов.
По информации местных СМИ, девушка в дневное время суток вместе со своей подругой выпила алкоголь, после чего почувствовала резкое недомогание. Спиртные напитки несовершеннолетняя взяла у родителей.
Сотрудники полиции составили в отношении взрослых административный протокол в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ.
По информации местных СМИ, девушка в дневное время суток вместе со своей подругой выпила алкоголь, после чего почувствовала резкое недомогание. Спиртные напитки несовершеннолетняя взяла у родителей.
Сотрудники полиции составили в отношении взрослых административный протокол в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ.
Автор: Валерия Орлова