Индийцы поймали ведьм и заставили их есть фекалии
Индийцы поймали ведьм, после чего заставили их есть фекалии. Работники полиции в индийском штате Джаркханд был совершен арест 11 человек, которые жестоко обращались с двумя женщинами. Жертв 35 и 65 лет обрили налысо, раздели, а после заставили пройти в подобном виде на улице. В конце экзекуции женщин принудили есть человеческие экскременты.
Преступники заявили, что подозревают женщин в том, что они навлекли болезнь на деревню. Многие местные жители отличаются большим суеверием, но нередки случаи, при которых вдовы, отличающиеся наличием некой собственности, становятся объектами общественной травли. В соответствии со словами самих женщин, ставших жертвами атаки, в их дом вломились родственники и стали называть ведьмами.
Преступники заявили, что подозревают женщин в том, что они навлекли болезнь на деревню. Многие местные жители отличаются большим суеверием, но нередки случаи, при которых вдовы, отличающиеся наличием некой собственности, становятся объектами общественной травли. В соответствии со словами самих женщин, ставших жертвами атаки, в их дом вломились родственники и стали называть ведьмами.
Автор: Валерий Антонов