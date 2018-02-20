На Первом канале назвали слухами уход Андреевой из программы «Время»
Два месяца назад была распространена информация о предстоящем уходе Екатерины Андреевой с Первого канала, она задействована в программе «Время». По сообщению источника BBC, близкого к руководству телеканала, ведущая имела «сложные отношения» с дирекцией.
На Первом канале сведения об уходе Екатерины Андреевой и замене её Кириллом Кленовым, замгендиректора, не подтверждена. Руководство объясняет временную рокировку телеведущими тем обстоятельствам, что в настоящее время в строй вводится новая новостная студия, она получила более современное оборудование. После более чем 10-летнего перерыва замруководителя канала будет вести первые выпуски «Времени». Во всемирной сети, в аккаунте Instagram Первого канала, сообщается, что трансляции новостей запланировали осуществлять из студии, прошедшей модернизацию, данный аспект положительно повлияет на работу персонала.
Особо отмечено, что Кирилл Клейменов взял на себя шефство по запуску «новой, сложнейшей технологии». Вслед за этим указывается, что Виталий Елисеев и Екатерина Андреева станут вести прямые эфиры на другие часовые пояса, включая выход субботних выпусков программы, причём во всех зонах вещания телеканала.
На Первом канале сведения об уходе Екатерины Андреевой и замене её Кириллом Кленовым, замгендиректора, не подтверждена. Руководство объясняет временную рокировку телеведущими тем обстоятельствам, что в настоящее время в строй вводится новая новостная студия, она получила более современное оборудование. После более чем 10-летнего перерыва замруководителя канала будет вести первые выпуски «Времени». Во всемирной сети, в аккаунте Instagram Первого канала, сообщается, что трансляции новостей запланировали осуществлять из студии, прошедшей модернизацию, данный аспект положительно повлияет на работу персонала.
Особо отмечено, что Кирилл Клейменов взял на себя шефство по запуску «новой, сложнейшей технологии». Вслед за этим указывается, что Виталий Елисеев и Екатерина Андреева станут вести прямые эфиры на другие часовые пояса, включая выход субботних выпусков программы, причём во всех зонах вещания телеканала.
Автор: Семен Зайцев