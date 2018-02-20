Французская фигуристка едва не потеряла платье во время выступления на ОИ
Фигуристка из Франции Габриэла Пападакис во время исполнения танца на Олимпиаде в Пъёнчхане едва ли не потеряла платье. Она и ее партнер Нийом Сизерон по итогам короткой программы заняли второе место, несмотря не проблемы с костюмом.
Во время выступления верхняя часть наряда Пападакис съехала, в результате грудь спортсменки обнаружилась. Однако фигуристы решили продолжить откатывать программу, получив в итоге 81,93 балла.
После завершения выступления француженка прокомментировала инцидент со своим платьем. «Было тяжело, поскольку мой костюм раскрылся. Такое произошло со мной впервые. Но я старалась оставаться сфокусированной, поэтому попыталась завершить программу без иных эксцессов».
Во время выступления верхняя часть наряда Пападакис съехала, в результате грудь спортсменки обнаружилась. Однако фигуристы решили продолжить откатывать программу, получив в итоге 81,93 балла.
После завершения выступления француженка прокомментировала инцидент со своим платьем. «Было тяжело, поскольку мой костюм раскрылся. Такое произошло со мной впервые. Но я старалась оставаться сфокусированной, поэтому попыталась завершить программу без иных эксцессов».
Автор: Валерия Орлова