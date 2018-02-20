«Хрупкая и сильная»: Виталина Цымбалюк-Романовская предстала в полуобнаженном виде
Виталина Цымбалюк-Романовская предстала в полуобнаженном виде, поразив фанатов нежностью и красотой. Фотосессия получила название «Хрупкая и сильная» и появилась в микроблоге Instagram.
Только отойдя от развода с актером Арменом Джигарханяном, Цымбалюк-Романовская переключилась на участие в ток-шоу и стала гламурной моделью у художницы Елены Мартынюк, работавшей с Михаилом Боярским, Ириной Безруковой, Максимом Авериным. Скандально известная украинская пианистка примерила несколько образов, но наибольший отклик получил снимок с простыней, накинутой на голое тело.
«Виталичка, ты просто прелесть», «Вот это да», «Оказывается, она может быть красивой», «Что дальше? Обнаженка для мужского журнала», - писали пользователи.
Ранее сообщалось, что после развода Цымбалюк-Романовская предпочла носить траур.
Только отойдя от развода с актером Арменом Джигарханяном, Цымбалюк-Романовская переключилась на участие в ток-шоу и стала гламурной моделью у художницы Елены Мартынюк, работавшей с Михаилом Боярским, Ириной Безруковой, Максимом Авериным. Скандально известная украинская пианистка примерила несколько образов, но наибольший отклик получил снимок с простыней, накинутой на голое тело.
«Виталичка, ты просто прелесть», «Вот это да», «Оказывается, она может быть красивой», «Что дальше? Обнаженка для мужского журнала», - писали пользователи.
Ранее сообщалось, что после развода Цымбалюк-Романовская предпочла носить траур.
Автор: Джанабилова Татьяна П