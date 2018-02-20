На Неделе моды в Нью-Йорке известный дизайнер представил парики для лобков
Во время проведения Недели моды в Нью-Йорке дизайнер показал парики для лобковой области. Экстравагантная коллекция получила обозначение «Восточный сад». Южнокорейский модельер, работавший с Бьорк и Леди Гагой, ошеломил посетителей мероприятия демонстрацией новой коллекции.
На подиуме появились модели в плащах и коротких куртках, которые были надетых на полностью обнаженное тело. Дизайнер посчитал достаточным минимальное количество вещей. Таким образом непосредственно образ был завершен высокими ботфортами или босоножками на высоком каблуке.
Интимную зону манекенщиц прикрывали не трусики, а специальные меховые парики. Зрители обратили внимание на необычный аксессуар. Сам дизайнер связал проделанную им работу с поиском чего-то нового и желанием разрушить существующие границы и установленные иерархии мира моды.
На подиуме появились модели в плащах и коротких куртках, которые были надетых на полностью обнаженное тело. Дизайнер посчитал достаточным минимальное количество вещей. Таким образом непосредственно образ был завершен высокими ботфортами или босоножками на высоком каблуке.
Интимную зону манекенщиц прикрывали не трусики, а специальные меховые парики. Зрители обратили внимание на необычный аксессуар. Сам дизайнер связал проделанную им работу с поиском чего-то нового и желанием разрушить существующие границы и установленные иерархии мира моды.
Автор: Валерий Антонов