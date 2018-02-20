Компания Samsung запатентовала дрон с распознаванием взгляда и жестов
Компания Samsung запатентовала дрон, умеющий распознавать разные жесты и взгляды, что происходит благодаря контролирующим экранам. Разработчики обеспечили устройство оснащением в виде камеры и системы видеонаблюдения.
Контролировать скорость и направление полета беспилотника будут глаза, руки и голова владельцев дронов. Более того, данное устройство обладает способностью в автоматическом режиме и без каких-либо дополнительных действий детально следить за пользователями.
Беспилотники, представленные корпорацией, разработчики обеспечили спецдатчиком движений, гироскопом, акселерометрами, GPS, Wi-Fi-позиционированием и вибро-системой. Помимо этого, устройство сумеет подстроить позицию дисплеев так, чтобы оно было максимально комфортным и во время ходьбы и изменения направления взгляда. Согласно предположениям обозревателя издания, разработка будет задействована в рекламной сфере.
Контролировать скорость и направление полета беспилотника будут глаза, руки и голова владельцев дронов. Более того, данное устройство обладает способностью в автоматическом режиме и без каких-либо дополнительных действий детально следить за пользователями.
Беспилотники, представленные корпорацией, разработчики обеспечили спецдатчиком движений, гироскопом, акселерометрами, GPS, Wi-Fi-позиционированием и вибро-системой. Помимо этого, устройство сумеет подстроить позицию дисплеев так, чтобы оно было максимально комфортным и во время ходьбы и изменения направления взгляда. Согласно предположениям обозревателя издания, разработка будет задействована в рекламной сфере.
Автор: Сёмина Виктория