Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018
exclusive / Технологии / Важно

Компания Samsung запатентовала дрон с распознаванием взгляда и жестов
Компания Samsung запатентовала дрон, умеющий распознавать разные жесты и взгляды, что происходит благодаря контролирующим экранам. Разработчики обеспечили устройство оснащением в виде камеры и системы видеонаблюдения.

Компания Samsung запатентовала дрон с распознаванием взгляда и жестов


Контролировать скорость и направление полета беспилотника будут глаза, руки и голова владельцев дронов. Более того, данное устройство обладает способностью в автоматическом режиме и без каких-либо дополнительных действий детально следить за пользователями.

Беспилотники, представленные корпорацией, разработчики обеспечили спецдатчиком движений, гироскопом, акселерометрами, GPS, Wi-Fi-позиционированием и вибро-системой. Помимо этого, устройство сумеет подстроить позицию дисплеев так, чтобы оно было максимально комфортным и во время ходьбы и изменения направления взгляда. Согласно предположениям обозревателя издания, разработка будет задействована в рекламной сфере.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 10:50
Читайте также
Фонд доктора Лизы покинули ее вдовец и помощница
В США ребенок научился приманивать дельфинов
В Красноярске за 99 миллионов можно купить
Актеры из "Сватов" и "Папиных дочек" попали в
В Ростовской области в 2030 году жить станут
СМИ: Закон о запрете VPN не востребован ФСБ и МВД
На Неделе моды в Нью-Йорке известный дизайнер
Охотники за НЛО заявили о разоблачении NASA
Минобороны РФ провело выставку макетов оружия
Французская фигуристка едва не потеряла платье во
На Первом канале назвали слухами уход Андреевой
На телевидении раскрыли секрет идеального поцелуя
Добавление комментария
Последние новости
20.02, 14:30 Актриса Ольга Волкова расстроена из-за попадания в базу
20.02, 14:22 Tesla Roadster запущенный в космос будет безвозвратно
20.02, 14:21 В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой
20.02, 14:15 Нейросеть Google определяет болезни сердца через
20.02, 14:11 Воронежец обнаружил у себя дома радиоактивные часы
20.02, 14:06 Фонд доктора Лизы покинули ее вдовец и помощница для
20.02, 13:58 Собака за рулем ворвалась в интервью о стрельбе в школе
20.02, 13:52 Lexus показал новый компактный кроссовер UX
20.02, 13:47 Ученые: Вирусы могут вызывать развитие диабета
20.02, 13:42 В США ребенок научился приманивать дельфинов расческой
20.02, 13:39 Оператор «Бегущего по лезвию 2049» Роджер Дикинс получил
20.02, 13:39 В Тверской области задержали браконьера, не успевшего
20.02, 13:35 Ученые нашли на затонувшем корабле останки богатейшего
20.02, 13:30 Повышенный уровень кальция – одна из причин развития
20.02, 13:23 В Подмосковье официантка кулаком до смерти забила
20.02, 13:19 Сын Тамары Гвердцители не смог приехать на 55-летие
20.02, 13:08 Астрономы обнаружили старейшую сверхновую DES16C2nm
20.02, 13:00 Смартфон Galaxy S9+ на Exynos «засветился» в Geekbench
20.02, 12:55 В Саратове девушка сбежала от насильника в одних носках
20.02, 12:55 Ксения Бородина вступила в «Команду Путина»