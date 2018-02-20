Анастасия Макеева записала развратный ролик в гримерке
Анастасия Макеева записала развратный ролик в гримерке, представ перед фанатами в легком сексуальном платье в пол. Соответствующий пост актриса разместила в микроблоге Instagram.
В видео Макеева распевается и готовится к выступлению. Актриса демонстрировала свои длинные и стройные ноги, сексуально намазывая их маслом.
«Вы давно меня просили, теперь получайте – я в масле и масло на мне», - написала звезда в комментарии к посту.
Пользователи разделились на два «враждующих» лагеря: одни восхваляли ножки артистки, другие, наоборот, ругали ее за пошлость и рекомендовали демонстрировать ляжки на пляже. Фанатки отметили, что подобное поведение может не понравиться новому, тайному бойфренду Макеевой.
Ранее актриса рассказала о своем визите в психбольницу.
В видео Макеева распевается и готовится к выступлению. Актриса демонстрировала свои длинные и стройные ноги, сексуально намазывая их маслом.
«Вы давно меня просили, теперь получайте – я в масле и масло на мне», - написала звезда в комментарии к посту.
Пользователи разделились на два «враждующих» лагеря: одни восхваляли ножки артистки, другие, наоборот, ругали ее за пошлость и рекомендовали демонстрировать ляжки на пляже. Фанатки отметили, что подобное поведение может не понравиться новому, тайному бойфренду Макеевой.
Ранее актриса рассказала о своем визите в психбольницу.
Автор: Джанабилова Татьяна П