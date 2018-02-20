Откровенный наряд Дженнифер Лоуренс удивил присутствующих на премьере фильма "Красный воробей"
27-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс в очередной раз попала в курьезную ситуацию с глубоким декольте на премьере киноленты "Красный воробей". Премьеру фильма, в котором она сыграла роль российской шпионки, провели в Лондоне.
Лоуренс подобрала макси-платье от Dior с открытой спиной, отливающее золотом с глубоким вырезом, доходящим едва ли не до пояса, и демонстрирующим грудь знаменитости. Образ актриса дополнила огромным кольцом на пальце. Звезда выглядела весьма вызывающе и эффектно одновременно, что не смогли не заметить присутствующие гости и журналисты.
Однако не все поклонники Дженнифер Лоуренс были в восторге от ее выбора. Многие осудили ее за форму груди не присущую голливудским дивам, которые зачастую пользуются хитростями в виде скотча или жесткого лифа. В данном случае, актриса предпочла естественную красоту, чем и гордится.
Лоуренс подобрала макси-платье от Dior с открытой спиной, отливающее золотом с глубоким вырезом, доходящим едва ли не до пояса, и демонстрирующим грудь знаменитости. Образ актриса дополнила огромным кольцом на пальце. Звезда выглядела весьма вызывающе и эффектно одновременно, что не смогли не заметить присутствующие гости и журналисты.
Однако не все поклонники Дженнифер Лоуренс были в восторге от ее выбора. Многие осудили ее за форму груди не присущую голливудским дивам, которые зачастую пользуются хитростями в виде скотча или жесткого лифа. В данном случае, актриса предпочла естественную красоту, чем и гордится.
Автор: Богданова Ярослава