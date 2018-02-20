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Kia показала тизер нового поколения модели Quoris
Kia представила модель K900 второго поколения. Это имя используется для продаж на авторынке США известного седана Kia Quoris, со дня дебюта которого прошли 6 лет. Новинка появится в конце марта на моторшоу в Нью-Йорке.

Kia показала тизер нового поколения модели Quoris


Пока производитель не раскрывает информации относительно технических параметров новинки. На показанном компанией тизере можно увидеть, что новая версия Quoris станет выглядеть несколько массивнее и тяжеловеснее актуальной версии. Предположительно, седан станет разделят ряд технических элементов с текущими моделями Genesis G80/G90, что указывает на появление в модели турбированного силового агрегата и системы полного привода.

Сегодня седан Kia Quoris на территории России предлагается с атмосферными двигателями V6 на 334 л.с. и V8 на 424 л.с. Стоимость авто находится в границах 2,6-3,8 млн рублей. Данный транспорт остается наиболее доступным транспортом представительского класса на рынке. Работники компании Kia дали обещание, что новая модель появится на рынке уже во 2-м квартале текущего года, однако лишь на нескольких рынках. По предварительным данным, в их число войдут РФ, США и Корея.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 11:01
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