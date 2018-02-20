СМИ: Закон о запрете VPN не востребован ФСБ и МВД
Российские спецслужбы не обращались в Роскомнадзор с требованием ограничения деятельности анонимайзеров. Закон VPN, как сообщают московские массмедиа, оказался не востребованным органами.
Норма закона, обязывающая сервисы обхода блокировок ограничивать доступ к сайтам, запрещённым на территории России, официально вступила в силу с 1 ноября 2017 года. Нормативно-правовой акт указывает, что по представлению ФСБ или МВД Роскомнадзор обязан направить сервисам VPN или анонимайзерам требования относительно ограничения доступа к ресурсам. В случае невыполнения указаний под блокировку могут попасть сами сайты. В ведомстве отметили, что по состоянию на 20 февраля не поступало каких-либо обращений от органов госбезопасности или участников оперативно-розыскной деятельности. В Российской ассоциации электронных коммуникаций сообщили, что ведомство лишено рычагов давления на анонимайзеров.
Роскомнадзор не имеет возможности блокировать их самостоятельно ввиду отсутствия технической возможности. Ранее проект закона о запрете сервисов обхода блокировок внесли в Госдуму РФ в июне прошедшего года, он был рассмотрен и утвержден. Владимир Путин подписал новый закон в июле.
Норма закона, обязывающая сервисы обхода блокировок ограничивать доступ к сайтам, запрещённым на территории России, официально вступила в силу с 1 ноября 2017 года. Нормативно-правовой акт указывает, что по представлению ФСБ или МВД Роскомнадзор обязан направить сервисам VPN или анонимайзерам требования относительно ограничения доступа к ресурсам. В случае невыполнения указаний под блокировку могут попасть сами сайты. В ведомстве отметили, что по состоянию на 20 февраля не поступало каких-либо обращений от органов госбезопасности или участников оперативно-розыскной деятельности. В Российской ассоциации электронных коммуникаций сообщили, что ведомство лишено рычагов давления на анонимайзеров.
Роскомнадзор не имеет возможности блокировать их самостоятельно ввиду отсутствия технической возможности. Ранее проект закона о запрете сервисов обхода блокировок внесли в Госдуму РФ в июне прошедшего года, он был рассмотрен и утвержден. Владимир Путин подписал новый закон в июле.
Автор: Семен Зайцев