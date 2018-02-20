Новый Hyundai Veloster 2019 приедет на рынок России
Новый Hyundai Veloster 2019 модельного года скоро приедет на рынок России. Стоимость автомобиля стартует с 1,14 млн рублей. Официальная презентация модели состоялась в рамках автосалона в Детройте.
Hyundai Veloster получил несколько существенных отличий, например, каскадную решетку радиатора с резкими углами, стильные клинообразные фары, новые линии на вытяжке. Экстерьер автомобиля напоминает традиционный стиль корейского бренда.
Эксперты назвали трехдверный автомобиль современным и мягким. Дизайнеры изменили форму боковых окон и немного удлинили носовую часть. Сзади появились закругленные фонари, выхлопные трубы, оригинальный диффузор.
В салоне Veloster разработчики установили квадратный информационный дисплей с рядом аккуратных кнопок и функцию голосового управления. Систему запуска двигателя сместили к рулевому колесу. Свое местоположение сменили и вентиляционные отверстия.
Ранее концерн Hyundai обещал обновить большинство моделей.
Hyundai Veloster получил несколько существенных отличий, например, каскадную решетку радиатора с резкими углами, стильные клинообразные фары, новые линии на вытяжке. Экстерьер автомобиля напоминает традиционный стиль корейского бренда.
Эксперты назвали трехдверный автомобиль современным и мягким. Дизайнеры изменили форму боковых окон и немного удлинили носовую часть. Сзади появились закругленные фонари, выхлопные трубы, оригинальный диффузор.
В салоне Veloster разработчики установили квадратный информационный дисплей с рядом аккуратных кнопок и функцию голосового управления. Систему запуска двигателя сместили к рулевому колесу. Свое местоположение сменили и вентиляционные отверстия.
Ранее концерн Hyundai обещал обновить большинство моделей.
Автор: Джанабилова Татьяна П