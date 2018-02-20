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Новый Hyundai Veloster 2019 приедет на рынок России
Новый Hyundai Veloster 2019 модельного года скоро приедет на рынок России. Стоимость автомобиля стартует с 1,14 млн рублей. Официальная презентация модели состоялась в рамках автосалона в Детройте.

Новый Hyundai Veloster 2019 приедет на рынок России


Hyundai Veloster получил несколько существенных отличий, например, каскадную решетку радиатора с резкими углами, стильные клинообразные фары, новые линии на вытяжке. Экстерьер автомобиля напоминает традиционный стиль корейского бренда.

Эксперты назвали трехдверный автомобиль современным и мягким. Дизайнеры изменили форму боковых окон и немного удлинили носовую часть. Сзади появились закругленные фонари, выхлопные трубы, оригинальный диффузор.

В салоне Veloster разработчики установили квадратный информационный дисплей с рядом аккуратных кнопок и функцию голосового управления. Систему запуска двигателя сместили к рулевому колесу. Свое местоположение сменили и вентиляционные отверстия.

Ранее концерн Hyundai обещал обновить большинство моделей.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 11:18
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