Разъярившая США певица Ферги дала объяснение после слишком сексуального пения гимна
Разъярившая США певица Ферги дала комментарий после чрезмерно сексуального исполнения гимна страны. Исполнительница прокомментировала неоднозначную реакцию на выступление во время матча НБА.
«Всегда с большим почтением относилась к национальному гимну, и накануне попробовала нечто новенькое для НБА. Люблю риск в художественном плане, однако, очевидно, это исполнение оказалось не совсем таким, как планировалось», — сообщила Ферги.
Артистка спела гимн перед матчем с участием звезд НБА, который состоялся 19 февраля. Певица выступила с замедленной версией гимна США. При этом многие посчитали её пение излишне сексуальным, а также не подходящим для торжественной композиции.
«Всегда с большим почтением относилась к национальному гимну, и накануне попробовала нечто новенькое для НБА. Люблю риск в художественном плане, однако, очевидно, это исполнение оказалось не совсем таким, как планировалось», — сообщила Ферги.
Артистка спела гимн перед матчем с участием звезд НБА, который состоялся 19 февраля. Певица выступила с замедленной версией гимна США. При этом многие посчитали её пение излишне сексуальным, а также не подходящим для торжественной композиции.
Автор: Валерий Антонов