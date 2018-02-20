Suzuki Vitara в январе стала бестселлером в России
Suzuki Vitara в январе стала настоящим бестселлером в России. Так, в прошлом месяце было реализовано в продаже 209 автомобилей, что, сравнительно с показателем 2017 года оказалось на 21% меньше.
Свой выбор на кроссовере компании модели SX4 остановили за вышеуказанный период 73 покупателя, что в процентном отношении составило 17%. Что касается версии Jimny, то она обрела 8 хозяев (+2%).
Накануне сообщалось о поступлении в Россию в текущем году обновленной Vitara. При этом в официальном формате рестайлинговую модель производитель пока не представил, а сроки и место презентации пока не рассекречены. Инсайдеры предположили, что это произойдет на автосалоне в Женеве в марте.
Свой выбор на кроссовере компании модели SX4 остановили за вышеуказанный период 73 покупателя, что в процентном отношении составило 17%. Что касается версии Jimny, то она обрела 8 хозяев (+2%).
Накануне сообщалось о поступлении в Россию в текущем году обновленной Vitara. При этом в официальном формате рестайлинговую модель производитель пока не представил, а сроки и место презентации пока не рассекречены. Инсайдеры предположили, что это произойдет на автосалоне в Женеве в марте.
Автор: Сёмина Виктория