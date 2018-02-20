Жительницу Магнитогорска нашли мертвой в лесу вместе с 6-летним сыном
В Магнитогорске нашли тела 6-летнего мальчика и его матери 40 лет. Как сообщает СКР по Челябинской области, рассматривается версия о вине женщине в преступлении. Отмечается, что на месте ЧП нашли предсмертную записку.
По факту случившегося открыто уголовное дело. Следствие определяет все обстоятельства случившегося. В соответствии с информацией местных СМИ, женщина и её сын пропали 18 февраля. Они вышли из дома и не возвратились, после чего их родные обратились к правоохранителям. Поиском женщины с ребёнком занимались полицейские и волонтёры.
По факту случившегося открыто уголовное дело. Следствие определяет все обстоятельства случившегося. В соответствии с информацией местных СМИ, женщина и её сын пропали 18 февраля. Они вышли из дома и не возвратились, после чего их родные обратились к правоохранителям. Поиском женщины с ребёнком занимались полицейские и волонтёры.
Автор: Валерий Антонов