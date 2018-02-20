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В Ростовской области в 2030 году жить станут лучше и дольше
В Ростовской области обсуждается новая программа, межмуниципальная встреча по ней состоялась 19 февраля, в мероприятии принял участие губернатор Василий Голубев. Глава региона сообщил, что к 2030 году ситуация изменится, произойдут улучшения в экономике и в социальной сфере.

В Ростовской области в 2030 году жить станут лучше и дольше

По мнению чиновника, жители российского региона спустя 12 лет должны жить на пять лет дольше, при этом они должны быть богаче в четыре раза. Объём предполагаемых инвестиций возрастёт не менее чем в 3,6 раза, достигнув почти 1 трлн руб. Область благодаря этому войдёт в ТОП-5 крупнейших регионов страны, программа «Стратегия-2030 – выбор будущего!» окажет положительное влияние. Средняя продолжительность жизни на Дону должна возрасти до 77 лет, при этом доходы жителей региона могут показать рост в 3,3 раза. Данные цели были обозначены чиновником в ходе встречи с главами муниципалитетов. Голубев обозначил цели социально-экономического развития Ростовской области на несколько лет вперёд.

Объём экономики региона должен возрасти до 3,8 трлн руб., показав рост в 3,3 раза, программа предполагает три направления - экономическое, пространственное и социальное. Документ определяет приоритеты развития области в долгосрочной перспективе, он станет платформой для достижения поставленных руководством целей.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 11:44
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