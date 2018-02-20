В Ростовской области в 2030 году жить станут лучше и дольше
В Ростовской области обсуждается новая программа, межмуниципальная встреча по ней состоялась 19 февраля, в мероприятии принял участие губернатор Василий Голубев. Глава региона сообщил, что к 2030 году ситуация изменится, произойдут улучшения в экономике и в социальной сфере.
По мнению чиновника, жители российского региона спустя 12 лет должны жить на пять лет дольше, при этом они должны быть богаче в четыре раза. Объём предполагаемых инвестиций возрастёт не менее чем в 3,6 раза, достигнув почти 1 трлн руб. Область благодаря этому войдёт в ТОП-5 крупнейших регионов страны, программа «Стратегия-2030 – выбор будущего!» окажет положительное влияние. Средняя продолжительность жизни на Дону должна возрасти до 77 лет, при этом доходы жителей региона могут показать рост в 3,3 раза. Данные цели были обозначены чиновником в ходе встречи с главами муниципалитетов. Голубев обозначил цели социально-экономического развития Ростовской области на несколько лет вперёд.
Объём экономики региона должен возрасти до 3,8 трлн руб., показав рост в 3,3 раза, программа предполагает три направления - экономическое, пространственное и социальное. Документ определяет приоритеты развития области в долгосрочной перспективе, он станет платформой для достижения поставленных руководством целей.
По мнению чиновника, жители российского региона спустя 12 лет должны жить на пять лет дольше, при этом они должны быть богаче в четыре раза. Объём предполагаемых инвестиций возрастёт не менее чем в 3,6 раза, достигнув почти 1 трлн руб. Область благодаря этому войдёт в ТОП-5 крупнейших регионов страны, программа «Стратегия-2030 – выбор будущего!» окажет положительное влияние. Средняя продолжительность жизни на Дону должна возрасти до 77 лет, при этом доходы жителей региона могут показать рост в 3,3 раза. Данные цели были обозначены чиновником в ходе встречи с главами муниципалитетов. Голубев обозначил цели социально-экономического развития Ростовской области на несколько лет вперёд.
Объём экономики региона должен возрасти до 3,8 трлн руб., показав рост в 3,3 раза, программа предполагает три направления - экономическое, пространственное и социальное. Документ определяет приоритеты развития области в долгосрочной перспективе, он станет платформой для достижения поставленных руководством целей.
Автор: Семен Зайцев