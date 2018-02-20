Ученые: Водный режим и правильное питание помогут победить тошноту во время тренировок
Ученые рассказали, что водный режим, правильное питание и выбор нагрузок помогут победить тошноту во время тренировок. Материалы исследования появились в тематическом издании.
Приступы тошноты часто появляются у спортсменов по мере измождения, заставляя на время прервать тренировку или отказаться от продолжения занятий. Причинами ученые считают обезвоживание, замедленное пищеварение, повышенную кислотность. Справиться с проблемами помогут несколько способов: употребление при повышенных нагрузках подсоленной воды с лимоном, соблюдение строгого графика тренировок и рекомендованных нагрузок.
Желательно за час до похода в зал отказаться от еды. Хорошо побеждают тошноту углеводно-электронные коктейли с добавлением фруктозы, глюкозы, углеводов.
Ранее ученые доказали, что правильное питание увеличивает продолжительность жизни.
Приступы тошноты часто появляются у спортсменов по мере измождения, заставляя на время прервать тренировку или отказаться от продолжения занятий. Причинами ученые считают обезвоживание, замедленное пищеварение, повышенную кислотность. Справиться с проблемами помогут несколько способов: употребление при повышенных нагрузках подсоленной воды с лимоном, соблюдение строгого графика тренировок и рекомендованных нагрузок.
Желательно за час до похода в зал отказаться от еды. Хорошо побеждают тошноту углеводно-электронные коктейли с добавлением фруктозы, глюкозы, углеводов.
Ранее ученые доказали, что правильное питание увеличивает продолжительность жизни.
Автор: Джанабилова Татьяна П