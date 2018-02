Расписание главных презентаций MWC 2018

Если верить последней информации, компания Alcatel намерена показать сразу три новых смартфона. Речь идет о Alcatel 5, Alcatel 3v и Alcatel 1x.В Сети активно распространяется информация о модели Alcatel 5, которая выполнена в безрамочном дизайне. Соотношение сторон 5,7-дюймового дисплея составляет 18:9. Экран обзавелся разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей).Alcatel 5 наделили системой распознавания пользователя по отпечаткам пальцев, двойной фронтальной камерой 13+5 Мп и основной на 13 Мп. Не исключается, что телефон можно будет разблокировать с помощью сканера распознавания лица. В качестве аппаратной основы выступит чипсет Mediatek MT6750, размер ОЗУ составит 3 Гб, ПЗУ – 32 Гб.Ожидается, что смартфон с аккумулятором на 3000 мАч и ОС Android 8.0 Oreo будет продаваться в Европе по цене 229,99 евро.Эта презентация является, наверное, одной из самых долгожданных. При пригласительным можно понять, что компания представит несколько смартфонов. Ими, скорее всего, будут следующие девайсы: Nokia 6 (2018), Nokia 7 и Nokia 7 Plus, Nokia 1.Недавно в Сети появились рендерные изображения Nokia 1. Их в Twitter обнародовал известный своей осведомленностью Эван Бласс. На фотографиях смартфон предстал в классическом черном и красном цветах. Вокруг дисплея гаджета присутствуют внушительные рамка, а задняя панель, вероятно, может оказаться сменной.Если верить более ранним утечкам о Nokia 1, то на рынок бюджетный смартфон поступит в марте нынешнего года. Его рекомендованная стоимость составит почти 6 тысяч рублей. Смартфон станет осуществлять работу на основе платформы Android Go, которая обычно применяется для моделей начального уровня. Эксперты отмечают наличие IPS-дисплея с разрешением 720х1280 рх, 1 Гб «оперативки» и 8 Гб встроенной памяти.Что касается Nokia 7 Plus, то смартфон поступит на рынок в рамках программы Android One, а, значит, изначально станет работать на основе стоковой версии ОС Google (Android 8 Oreo). Как минимум в течение двух лет после релиза пользователь сможет получать оперативные обновления программного обеспечения.«Семерке» прогнозируют «удлиненный» дисплей на 6 дюймов с соотношением сторон 18:9. «Сердцем» устройства выступит чипсет Snapdragon 660, он станет осуществлять работу в паре с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Также анонсирована двойная камера со светодиодной вспышкой, наличие аудиоразъёма на 3,5 миллиметра, сканера отпечатков пальцев, который должен расположиться на задней части девайса.Южнокорейский производитель намерен презентовать две версии флагманского смартфона Galaxy S9 и S9+. Отмечается, что девайсы изменятся не только визуально, но и функционально.Диагональ экрана базовой версии составит 5,8 дюйсма. Оба гаджета станут осуществлять работу на базе процессора Snapdragon 845 или же Exynos 9810. Чипсет будет устанавливаться в зависимости от рынка сбыта. Объём «оперативки» составит от 4 до 6 Гб, а размер встроенной памяти – 64 Гб.В этом году китайский производитель не порадует общественность новым флагманским смартфоном. Его компания презентует на специальном мероприятии, которое пройдет в Париже 27 марта.Несмотря на это, Huawei в рамках выставки покажет несколько новинок. Речь идет MediaPad M5, который появится в трёх модификациях, а также следующем поколении «умных» часов Huawei Watch 3.Как всегда, участие в выставке примет японский производитель техники Sony. Планируется, что компания покажет два своих смартфона Xperia XZ2 и Xperia XZ Pro.Недавно первая модель с кодовым названием H8266 была протестирована на AnTuTu. Смартфону удалось набрать неплохие результаты, но не рекордные 200 тысяч баллов.Предполагается, что мобильное устройство обзаведется «удлиненным» дисплеем, диагональ которого составит 5,48 дюйма, а соотношение сторон достигнет 18:9. Что касается разрешения, то оно будет 2160х1080 точек.На выставку MWC 2018 китайский производитель смартфонов привезет несколько интересных и футуристичных девайсов, среди которых Doogee MIX 3, MIX 4 и Doogee V.Компания Asus одной из первых объявила об официальном участии в выставке. Согласно пригласительному, производитель намерен презентовать новую линейку смартфонов ZenFone 5.Девайсы обзаведутся сдвоенной камерой и мощной батареей, которая позволит устройству дольше проработать в автономном режиме. ZenFone 5 должен получить дисплей с вырезом по аналогии с топовым iPhone X. По словам экспертов, разработчики выполнили лицевую сторону, опираясь на идеи купертиновцев. Именно десятый iPhone выступил популяризатором экранов «неправильной формы». Единственным отличием от гаджета компании Apple является более широкая рамка, находящаяся внизу.