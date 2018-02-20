Звезда Playboy Кэти Прайс показала в Instagram голое фото после автозагара
Британская фотомодель и телеведущая Кэти Прайс, известная своими снимками для Playboy, разместила в Instagram голое фото после использования автозагара. Поклонники посчитали, что она просто покрыла тело грязью.
«О боже, попробовала прошлой ночью новый автозагар. Теперь собираюсь отправиться в душ и надеюсь, что всё станет опять нормально», - отметила модель в комментарии к фото.
Поклонники Кэти Прайс оставили под снимком большое количество комментариев, имеющих достаточно негативный эмоциональный оттенок. При этом публикация собрала более 19 тысяч отметок «Нравится».
«О боже, попробовала прошлой ночью новый автозагар. Теперь собираюсь отправиться в душ и надеюсь, что всё станет опять нормально», - отметила модель в комментарии к фото.
Поклонники Кэти Прайс оставили под снимком большое количество комментариев, имеющих достаточно негативный эмоциональный оттенок. При этом публикация собрала более 19 тысяч отметок «Нравится».
Автор: Валерий Антонов