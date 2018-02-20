В Казани пранкеры сняли на видео шуточное похищение человека и попали за решетку
В Казани пранкеры сняли на камеру шуточное похищение человека и попали за решетку. Оказалось, полицейские восприняли появившийся в Сети ролик, как реальную угрозу.
На видео молодые люди средь бела дня схватили на автобусной остановке человека, силой посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Так авторы ролика хотели посмотреть на реакцию прохожих.
Дальше постановочный сюжет выходит из-под контроля. В кадре появляются сотрудники МВД, которые задерживают лже-злоумышленников и увозят в участок.
Ранее в Казани голая девушка попала на видео.
На видео молодые люди средь бела дня схватили на автобусной остановке человека, силой посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Так авторы ролика хотели посмотреть на реакцию прохожих.
Дальше постановочный сюжет выходит из-под контроля. В кадре появляются сотрудники МВД, которые задерживают лже-злоумышленников и увозят в участок.
Ранее в Казани голая девушка попала на видео.
Автор: Джанабилова Татьяна П