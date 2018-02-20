Экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева устроила новорожденному сыну первую фотосессию
Экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева устроила новорожденному малышу первую в его жизни профессиональную фотосессию. Мальчик появился на свет всего несколько дней назад, но счастливая мама поспешила поделиться фотографиями с подписчиками в соцсети, правда, лицо малыша она скрыла под маской.
Мальчик, получивший имя Мирон, на фотографии позировал в забавной шапочке медведя, закутанный в вязаный плед. Подписчики, в свою
очередь, поспешили отметить, что он получился «очень милым и обаятельным» на фотографии.
Ермолаева заявила, что в столь раннем возрасте малыши получаются максимально естественно, именно по этой причине она и захотела сделать фотосессию и запечатлеть один момент из детства своего любимого сынишки.
Мальчик, получивший имя Мирон, на фотографии позировал в забавной шапочке медведя, закутанный в вязаный плед. Подписчики, в свою
очередь, поспешили отметить, что он получился «очень милым и обаятельным» на фотографии.
Ермолаева заявила, что в столь раннем возрасте малыши получаются максимально естественно, именно по этой причине она и захотела сделать фотосессию и запечатлеть один момент из детства своего любимого сынишки.
Автор: Сёмина Виктория