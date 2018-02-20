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Акции «АвтоВАЗа» за три дня взлетели на 43%
За три торговых дня обыкновенные акции «АвтоВАЗа» возросли на 43,4%. Что касается префов, то они увеличились на 18,4%. Об этом говорят аналитики.

Акции «АвтоВАЗа» за три дня взлетели на 43%


В прошедший понедельник, 19 февраля, к четырем часам дня префы увеличивались до 12,48 рублей, обыкновенные – до 12,98 рубля. Если говорить об индексе Мосбиржи, то он также показывали положительный тренд.

По словам экспертов, акции могут расти на ожиданиях инвесторов относительно второго этапа докапитализации автомобильной компании. Согласно их расчетам, после его завершения, скорее всего, будет объявлен дополнительный выкуп долей миноритариев.

С осени 2016 года акционеры «АвтоВАЗа» осуществляют поэтапное финансовое оздоровление. Тогда производитель провел размещение 2,9 миллиардов ценных бумаг, за счет чего удалось прилечь свыше 26-ти миллиардов рублей. Что касается главных акционеров, то они приобрели акции почти за 15 тысяч рублей.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:04
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