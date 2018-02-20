В Красноярске за 99 миллионов можно купить окруженный 117 соснами особняк
В микрорайоне Удачный, Красноярск, продается особняк, имеющий площадь 550 кв. м. Он расположен на участке в 40 соток, а окружают его 117 сосен. Цена усадьбы составляет 99 млн.
«Данный объект вместе с домами, расположенными в массиве Свердловского района, и в центре города – наиболее дорогостоящие сегодня. Их цена достигает 100 млн рублей», – сообщили в пресс-службе сайта N1.RU.
По сведениям N1.RU, средняя стоимость дома на территории города Красноярск – 11,3 млн. За пределами населенного пункта самые дорогие усадьбы продаются в Манском, где цена в среднем немного превышает 10 млн.
На втором месте по стоимости в пригороде – дома в Бугачево, на третьей строчке – коттеджи Ермолаево. Дома здесь стоят около 9 и 8 млн соответственно. Самые дешевые дома находятся в Солонцах, Дрокино, а также Кузнецово — их стоимость не превышает 5 млн руб.
«Данный объект вместе с домами, расположенными в массиве Свердловского района, и в центре города – наиболее дорогостоящие сегодня. Их цена достигает 100 млн рублей», – сообщили в пресс-службе сайта N1.RU.
По сведениям N1.RU, средняя стоимость дома на территории города Красноярск – 11,3 млн. За пределами населенного пункта самые дорогие усадьбы продаются в Манском, где цена в среднем немного превышает 10 млн.
На втором месте по стоимости в пригороде – дома в Бугачево, на третьей строчке – коттеджи Ермолаево. Дома здесь стоят около 9 и 8 млн соответственно. Самые дешевые дома находятся в Солонцах, Дрокино, а также Кузнецово — их стоимость не превышает 5 млн руб.
Автор: Дрокина Татьяна