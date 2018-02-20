В ООН почтили память дипломата Виталия Чуркина
В ООН вспомнили об известном дипломате Виталии Чуркине. Политический деятель пребывал на посту постпреда РФ в составе организации. Он скончался годом ранее за день до собственного 65-летия. Представители организации и экс-коллеги поделились воспоминаниями о Чуркине.
Как сообщил Мирослав Лайчак, дипломат пользовался большим уважением, а его интеллект наряду с чувством юмора заслужил всеобщее восхищение. Он отметил, что Чуркин за период собственной работы проявил в качестве незаурядного деятеля не только для РФ, но для мира в целом.
«По прошествии года с его кончины нам стало сильно не доставать Виталия Чуркина, его природного обаяния, страсти, когда он защищал интересы своего государства, его преданности всей ООН», — сообщил Стефан Дюжаррик, представитель генсека ООН, добавив, что Виталий Чуркин посвятил себя служению мировому сообществу.
Как сообщил Мирослав Лайчак, дипломат пользовался большим уважением, а его интеллект наряду с чувством юмора заслужил всеобщее восхищение. Он отметил, что Чуркин за период собственной работы проявил в качестве незаурядного деятеля не только для РФ, но для мира в целом.
«По прошествии года с его кончины нам стало сильно не доставать Виталия Чуркина, его природного обаяния, страсти, когда он защищал интересы своего государства, его преданности всей ООН», — сообщил Стефан Дюжаррик, представитель генсека ООН, добавив, что Виталий Чуркин посвятил себя служению мировому сообществу.
Автор: Валерий Антонов