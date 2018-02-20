Дальнейшие модели iPhone будут выпускаться без кнопки Home
По данным The New York Post разработчики телефона iPhone решили убрать с дальнейших моделей кнопку «Домой» (Home), кардинально изменив дизайн гаджета, созданный Стивом Джобсом. Компания Apple отправила письма всем разработчикам мобильных программ с указанием, что уже с апреля этого года все новые приложения для смартфона должны функционировать с экраном iPhone Х.
Данная модель стала первой в компании, у которой передняя часть представлена, как монолитный экран высокого разрешения. Исключением является, размещенный сверху динамик и фронтальная камера.
Примечательно, что презентация модели iPhone Х состоялась в конце прошлого года и уже без центральной лицевой кнопки. В это же время представлен iPhone 8, разработанный в первоначальном дизайне смартфонов.
Обновленные гаджеты Apple презентуются этой осенью. Разработчики полагают, что в этот период с полок магазинов полностью пропадет модель Х, не оправдавшая себя на рынке продаж.
Данная модель стала первой в компании, у которой передняя часть представлена, как монолитный экран высокого разрешения. Исключением является, размещенный сверху динамик и фронтальная камера.
Примечательно, что презентация модели iPhone Х состоялась в конце прошлого года и уже без центральной лицевой кнопки. В это же время представлен iPhone 8, разработанный в первоначальном дизайне смартфонов.
Обновленные гаджеты Apple презентуются этой осенью. Разработчики полагают, что в этот период с полок магазинов полностью пропадет модель Х, не оправдавшая себя на рынке продаж.
Автор: Богданова Ярослава