Nuance прекращает развитие клавиатуры Swype
Компания Nuance намерена прекратить развитие клавиатуры Swype. Теперь производитель намерен заниматься AI-решениями для бизнеса.
В 2011 году за 100 миллионов долларов Nuance купила Swype. Тогда это была одна из наиболее популярных сторонних клавиатур. В частности, компания Huawei предустанавливала ее на устройства собственного производства. Также клавиатура могла распознавать текст жестов.
На сегодняшний день компания решила изменить направление своей работы. Теперь она будет работать с B2B-проектами. Например, в медицине стал применяться Dragon Dictation, недавно начата реализация функции диктовки для автомобилей. Тем самым планируется сворачивать разработку пользовательских iOS и Android приложений.
Какое-то время клавиатуру еще можно будет приобрести в магазинах, но ее развитие уже завершено.
В 2011 году за 100 миллионов долларов Nuance купила Swype. Тогда это была одна из наиболее популярных сторонних клавиатур. В частности, компания Huawei предустанавливала ее на устройства собственного производства. Также клавиатура могла распознавать текст жестов.
На сегодняшний день компания решила изменить направление своей работы. Теперь она будет работать с B2B-проектами. Например, в медицине стал применяться Dragon Dictation, недавно начата реализация функции диктовки для автомобилей. Тем самым планируется сворачивать разработку пользовательских iOS и Android приложений.
Какое-то время клавиатуру еще можно будет приобрести в магазинах, но ее развитие уже завершено.
Автор: Валерия Орлова