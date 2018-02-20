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Роскосмос назначил дату выхода Овчинина и Артемьева в открытый космос
Олег Артемьев сообщил в СМИ, что его и Алексея Овчинина выход в открытый космос предполагается 8 августа 2018 года. Космонавты на время покинут МКС и проведут внешние работы, речь идёт о монтаже экспериментального исследовательского оборудования ICARUS.

Роскосмос назначил дату выхода Овчинина и Артемьева в открытый космос

Уникальная научная аппаратура создана с целью мониторинга миграции птиц и диких животных. В настоящее время члены экипажа готовятся к экзаменационной тренировке. Артемьев назвал эксперимент наиболее интересным из более чем 50, космонавтам предстоит осуществить его в ходе запланированного Роскосмосом полёта. Готовность к выходу в пространство Овчинников оценивает как высокую.

«Это вполне типовые операции, каждый космонавт может устанавливать и снимать оборудование на внешней поверхности МКС», — подчеркнул член экипажа.

20 февраля началась экзаменационная тренировка, предстоит отработать ряд нештатных ситуаций, причём некоторые из них потенциально представляют большую опасность, включая пожар на борту или разгерметизацию. Космонавты оттачивают умение выполнять стыковку «Союза МС» со станцией в ручном режиме, в том числе перестановку. Речь идёт о штатной операции, она позволяет перевести корабль с одного стыковочного узла на другой.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 12:33
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