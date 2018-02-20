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Mazda CХ-5 возглавил ТОП-10 самых выгодных для перепродажи кроссоверов
Mazda CХ-5 возглавил ТОП-10 самых лучших и выгодных в плане перепродажи кроссоверов. Исследование рынка провели эксперты компании «Правильная цена».

Mazda CХ-5 возглавил ТОП-10 самых выгодных для перепродажи кроссоверов


Аналитики рассказали, что спустя три года использования автомобили резко падают в цене. Соответственно, чем дороже был кроссовер на старте, тем больше теряет продавец. В случае с Mazda CХ-5 вернуть можно 94,7%. На втором месте с остаточной стоимостью в 94,7% находится Toyota RAV4. Замыкает тройку лидеров Suzuki Jimny с показателем в 93,7%. На четвертом и пятом месте находятся Honda CR-V (92,2%) и Subaru Forester (92,1%).

Остальные места между собой распределили следующие кроссоверы: Nissan X-Trail (81,1%), SsangYong Action (81,6%), Nissan Juke (83%), Ford Kuga (83,2%), Chery Tiggo 5 (83,3%).

При составлении рейтинга аналитики руководствовались ценами на автомобили, купленными до девальвации рубля, произошедшей в 2014 году. Сейчас все ТС реализуются на российском рынке по пересмотренному прайс-листу, соответственно их остаточная стоимость сократится.

Ранее эксперты составили рейтинг самых популярных кроссоверов.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 12:50
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